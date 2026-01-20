Riprendono nelle prossime settimane i lavori per il ponte sulla Fossa Maestra a Torretta di Legnago: strada chiusa fino a dicembre.

Riprenderanno nelle prossime settimane i lavori per il nuovo ponte sulla Fossa Maestra a Torretta di Legnago: a comunicarlo è la Provincia di Verona. Dopo le indagini e le procedure di bonifica bellica terminate alla fine della scorsa estate, i cantieri erano stati interrotti per l’impossibilità – verificata anche dagli uffici provinciali – da parte dell’appaltatore di individuare una ditta specializzata disponibile per la realizzazione delle fondazioni a diaframma del nuovo attraversamento.

Difficoltà presumibilmente da ricondurre ai numerosi cantieri per le infrastrutture in corso in Veneto e nelle regioni vicine, a fronte di un numero limitato di operatori che si occupano di tali lavorazioni. La Provincia ha perciò proceduto a una modifica progettuale delle fondazioni, che verranno realizzate attraverso la posa di pali in calcestruzzo armato.

La sospensione della circolazione lungo la strada provinciale 46, in corrispondenza del cantiere, è prevista fino al 16 dicembre.