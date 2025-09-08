Un 29enne è stato arrestato dopo aver scagliato un pc contro il medico e colpito una guardia giurata all’ospedale di Legnago.

Scaglia un pc contro un medico dell’ospedale di Legnago: i carabinieri di Legnago durante la scorsa notte hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino, classe 96, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Erano da poco trascorse le 22 quando all’utenza 112 perveniva la richiesta di aiuto da parte del personale medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Legnago che riferiva la presenza di un soggetto visivamente alterato e che, durante le fasi di controllo medico per precedente aggressione da parte di connazionali, scagliava contro il medico in turno un personal computer.

Sul posto è intervenuta immediatamente la pattuglia della locale Aliquota Radiomobile che rintracciava immediatamente lo straniero e cercava di riportarlo alla calma.

In realtà il soggetto, per sottrarsi al controllo e in evidente stato di alterazione, agitava di più le sue azioni e dapprima colpiva con un pugno la guardia particolare giurata in servizio al predetto nosocomio e, successivamente, sferrava calci ad uno dei due militari intervenuti per contenere il precedente comportamento.

Dopo aver permesso le cure del caso e informata la Procura della Repubblica di Verona, il 29enne è stato tratto in arrestato dai carabinieri e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di Legnago; nella mattinata odierna l’uomo è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona e rinviato l’udienza.