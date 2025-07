Nuovo ospedale di Legnago: il conto alla rovescia è iniziato

Legnago, ospedale del futuro: inizia la fase cruciale per la costruzione del Mater Salutis.

Nuovo ospedale Mater Salutis di Legnago: parte l’iter decisivo verso il futuro della sanità della provincia veronese. È ufficialmente partita la macchina organizzativa per dare vita al nuovo policlinico. Dagli uffici dell’Ulss 9 Scaligera, sono state inviate le convocazioni per la Conferenza dei Servizi, l’appuntamento che riunirà tutti gli enti e i gestori coinvolti per dare pareri, suggerimenti e indicazioni fondamentali per fare decollare il progetto.

Si entra così nella fase cruciale: nei prossimi 60 giorni, tutti i soggetti interessati dovranno esaminare il progetto definitivo, valutandone ogni dettaglio, dai permessi edilizi agli impatti ambientali e di sicurezza. Poi toccherà alla Commissione tecnica regionale dei Lavori Pubblici dare il via libera finale, aprendo la strada alle tappe successive: approvazione esecutiva entro settembre, finanziamento ministeriale entro ottobre, bando di gara a novembre e aggiudicazione dei lavori a febbraio 2026.

La documentazione inviata comprende tutto: planimetrie, dati e l’intero disegno di quello che sarà un ospedale pensato non solo come struttura all’avanguardia, ma come risorsa di riferimento per l’intera provincia di Verona e le aree vicine.

Il nuovo Mater Salutis nascerà gradualmente, senza bloccare le cure e l’assistenza. Un piano a fasi permetterà di trasferire i reparti dal vecchio al nuovo ospedale senza interruzioni, grazie a un dialogo continuo con i medici e i responsabili clinici che hanno contribuito a definire la distribuzione degli spazi e dei servizi.