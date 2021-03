Legnago, i vaccini per gli over 80 si prenotano online. Il link.

Procede anche a Legnago l’offerta vaccinale a favore dei cittadini ultra ottantenni. Per accedere alla vaccinazione è stato attivata la prenotazione online. L’Ulss 9 quindi invita gli over 80 a riservarsi urgentemente un posto, per accedere alla vaccinazione che verrà eseguita al Centro vaccini di Legnago in via Einaudi. La prenotazione deve essere fatta via internet a questo link:

https://serviziweb.aulss9.veneto.it/covidgest/vax/

Il sindaco Graziano Lorenzetti ha evidenziato: “E’ importante dare una risposta immediata al territorio relativamente alla vaccinazione, soprattutto nei confronti degli anziani preoccupati. La prossima settimana il Comune si metterà a disposizione dell’Ulss 9 per agevolare la vaccinazione. E’ stata identificata una struttura comunale, Il Piccolo Salieri, dove verranno effettuate le vaccinazioni con il supporto di medici di base e della Sezione Alpini di Legnago”, ha concluso il primo cittadino.

