Legnago, MaxFactory recupera l’ex Mercatone Uno e cerca personale

Al via i lavori a Legnago per l’apertura del primo megastore MaxFactory in Veneto.

Con l’apertura di MaxFactory, Legnago crea 30 nuovi posti di lavoro, rilancia la zona industriale e fa rinascere una struttura abbandonata. Il Gruppo MaxFactory, catena di megastore specializzata in abbigliamento e prodotti per la casa, prosegue a pieno ritmo la sua attività di espansione sul territorio italiano, e annuncia l’apertura del primo cantiere in Veneto.

Verranno realizzati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione di un grande spazio proveniente dall’acquisizione dei punti vendita ex Mercatone Uno, dove sorgerà il 27esimo punto vendita MaxFactory in Italia. Il progetto di Legnago, che darà vita ad un megastore di 5.200 metri quadrati di spazio vendita, coincide con l’esordio di MaxFactory nella regione Veneto che si aggiunge a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio.

“In controtendenza con il difficile mercato post-covid, siamo convinti che la nostra formula commerciale che unisce i mondi dell’abbigliamento e della casa su grandi superfici e con un’offerta molto ampia e prezzi estremamente competitivi, sia vincente. Abbiamo scelto l’area commerciale di Legnago come inizio della nostra espansione in Veneto, per il suo grande potenziale di mercato”, commenta Stefano Giorgetti, direttore generale dell’azienda

I lavori di ristrutturazione sono da poco iniziati e saranno completati a tempo record, per far aprire le porte del complesso commerciale i primi giorni di settembre. Tutto ciò grazie all’importante collaborazione dell’amministrazione comunale legnaghese.

In merito il sindaco Graziano Lorenzetti afferma: “L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per questa importante iniziativa per la città. Un’attività di rilievo per il territorio la cui chiusura, nel maggio del 2019, ha messo in difficoltà intere famiglie. Eravamo preoccupati per l’abbandono della struttura e per le problematiche che questo abbandono avrebbe potuto portare con sè. Ringraziamo quindi l’azienda diretta da Stefano Giorgetti, che ha voluto investire su Legnago, dando una riposta alla città anche dal punto di vista lavorativo oltre che commerciale”.

Il nuovo punto vendita di Legnago di viale Europa 39, si svilupperà su un unico piano suddiviso in corner per ospitare tutte le merceologie, dall’abbigliamento alla casa. La clientela potrà beneficiale dell’ampio parcheggio di circa 300 posti auto. Per il punto vendita di Legnago MaxFactory è alla ricerca di personale qualificato da inserire nell’ambito dei settori Home e Fashion. Le candidature potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail hr@maxfactory.eu

