Incidente tra auto e moto a Legnago.

Incidente tra auto e moto, l’ennesimo sulle strade veronesi, a Legnago nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto. Secondo le prime informazioni raccolte i due mezzi si sono scontrati, per cause che sono ancora da accertare, mentre percorrevano la strada che da via Disciplina porta a ponte Principe Umberto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso con un’ambulanza infermierizzata: il motociclista, ferito in modo serio, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnago. Al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++