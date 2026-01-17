Cultura della legalità, i carabinieri di Legnago incontrano gli studenti

I carabinieri di Legnago hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Berto Barbarani” di Minerbe.

Il 15 gennaio scorso i carabinieri di Legnago hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Berto Barbarani” di Minerbe, nell’ambito del progetto di collaborazione tra l’Arma e il mondo dell’istruzione.

L’incontro, durante il quale è intervenuto il comandante della Compagnia, tenente Giuseppe Balducci, ha avuto come obbiettivo quello di fornire ai ragazzi elementi di valutazione su argomenti importanti e di forte attualità, in primis l’uso consapevole dei “social network”, quale strumento per prevenire il cyberbullismo, la violenza di genere, l’assunzione di sostanze stupefacenti e, non per ultimo, anche la sicurezza stradale, temi richiamati costantemente anche dai docenti durante lo svolgimento delle lezioni.

Social e media.

Dinanzi ai 70 alunni, i carabinieri hanno parlato, dunque, delle conseguenze dell’uso inappropriato dei media, ad esempio attraverso la condivisione di video e foto che ritraggono atteggiamenti violenti o bullizzanti. Le chat, infatti, annullano nettamente i confini della violenza che diventa, così, “virale” e conseguentemente conduce ad effetti dirompenti sulle vittime, talvolta letali.

È dunque emersa l’assoluta importanza di un uso cosciente, informato e corretto dei social network, per evitare che gli utenti, animati dal desiderio di ricercare una sempre maggiore notorietà, commettano delle azioni anche di rilevanza penale senza comprenderne le gravità.

Un punto di forza dell’evento è stato sicuramente la possibilità per i discenti di interagire direttamente con i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, attraverso un brillante scambio di domande e considerazioni, in modo da fornire opportunità di riflessione, che saranno poi approfonditi, ulteriormente, anche durante le lezioni con i docenti della scuola.

L’iniziativa è stata calorosamente accolta sia dalla direzione scolastica che dagli studenti, evidenziando l’importanza di tali incontri nella formazione dei più giovani e nella diffusione della cultura della legalità.