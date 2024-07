Iscrizioni aperte per il corso di laurea in infermieristica al Polo di Legnago dell’Università di Verona.

Corso di laurea in infermieristica a Legnago, iscrizioni aperte. Si chiama “Digital attraction per infermieri” l’iniziativa della Regione del Veneto nata per far conoscere ai giovani studenti che concludono il ciclo della scuola superiore il Corso di Infermieristica offerto dagli atenei veneti. Il Polo di Legnago dell’Università di Verona offre un confronto diretto con i docenti, vari ambiti di tirocinio ospedalieri e territoriali e un tutorato personalizzato.

Sono molteplici le opportunità per queste figure professionali, che contribuiscono in prima persona al benessere della comunità: impiego in ambito ospedaliero e territoriale, sviluppo di ulteriori competenze in ambito clinico, manageriale o nell’area della ricerca e formazione attraverso percorsi di formazione avanzata come la laurea magistrale, i master e i corsi di perfezionamento.

Sono oltre mille gli infermieri assunti nel corso del 2023 dalle Aziende Socio Sanitarie del Veneto e i posti disponibili messi a bando quest’anno dai Corsi di Laurea in Infermieristica sono aumentati, data la grande necessità di questi preziosi professionisti.