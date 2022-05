Inaugurato il cantiere della bretellina di Legnago: collegherà via Giudici e via Olimpia.

Via al cantiere della bretellina di Legnago: sabato 7 maggio si è tenuta in via Olimpia la cerimonia di inaugurazione del cantiere della nuova bretella che collegherà via Giudici e via Olimpia. Si tratta di un progetto, sottolinea l’amministrazione di Legnago, “atteso da 20 anni, che consentirà di costruire un tratto stradale di 868 metri, dando vita a una circonvallazione che connetterà tutta la zona Est di Legnago alla SS 434 Transpolesana”.

La nuova viabilità costerà 3,5 milioni di euro e sarà suddivisa in 4 stralci funzionali, con i primi due già approvati e finanziati: il primo di 600m dalla rotatoria di via Giudici alla zona piscine, il secondo dalla fine del 1° stralcio alla rotatoria all’incrocio tra le vie “Lungo Bussè – Olimpia -Trento”. Il progetto, che verrà completato entro un anno e mezzo, prevede anche la realizzazione di un nuovo ponte sul Bussè, oggetto di separato progetto strutturale e di separato appalto. La nuova strada sarà affiancata da una pista ciclo-pedonale.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Graziano Lorenzetti, il vice sindaco Roberto Danieli, la vice presidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il senatore Cristiano Zuliani, il deputato Vito Comencini, l’europarlamentare Paolo Borchia, i consiglieri regionali Alessandra Sponda e Marco Andreoli e il consigliere provinciale Loris Bisighin.





“Quest’opera è la madre di tutte le opere e creerà un effetto domino su tutta una serie di iniziative – ha sottolineato il sindaco Lorenzetti -. Grazie a questo intervento potremo procedere a ulteriori importanti operazioni. Ci permetterà di collegare il centro storico con il centro commerciale, di sviluppare la cittadella dello Sport, di riqualificare la darsena e darà anche una risposta al territorio per il raggiungimento dell’ospedale. Nei prossimi anni si vedrà il vero volto della città, che cambierà completamente. Ci abbiamo messo un po’ di tempo perchè abbiamo investito molto in progettualità, ottenendo finanziamenti dalla Regione anche su questo fronte”.

“La Regione in questi anni ha deciso di investire nella sicurezza stradale – ha precisato De Berti -. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini e credo che un tale intervento centrerà questo obiettivo. Complimenti all’amministrazione comunale che ha saputo rompere l’opera in lotti riuscendo così ad ottenere il contributo regionale”.