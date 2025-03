A Legnago c’è il “Camper della Salute” dove fare il test gratuito del diabete

Legnago, prevenzione diabete: sul “Camper della salute” dei Lions si fa il test gratuito.

Sabato 29 marzo, dalle 8:30 alle 12:30, il Lions Club Legnago organizza una mattinata di prevenzione del diabete in via Avrese. Tutti i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a un test per valutare il rischio di sviluppare il Diabete Mellito di tipo 2. Chi vuole fare il test deve presentarsi a digiuno.

Il test verrà fatto dentro il “Camper della salute”, un ambulatorio medico mobile completamente attrezzato, dove medici, infermieri e volontari del Lions Club eseguiranno controlli gratuiti. Sarà possibile misurare la pressione sanguigna, la glicemia e il peso corporeo.

Il presidente del Club di Legnago, Roberto Iseppi, ha spiegato l’importanza di questa attività: “La lotta al diabete è una delle cause umanitarie globali su cui operano i Lions di tutto il mondo”. Ha inoltre aggiunto: “Il camper è stato acquistato e attrezzato dal Distretto Lions 108Ta1 – comprendente le province di Verona e Vicenza, Trento e Bolzano – con il contributo della Fondazione Internazionale Lions e viene messo a disposizione dei soci per i service relativi alla salute“.

Cosa è il diabete.

È una malattia caratterizzata da un’elevata concentrazione di glucosio nel sangue, causata da un’insufficienza dell’insulina o dalla sua incapacità di agire correttamente sulle cellule. La prevenzione è fondamentale per ridurre il rischio di sviluppare questa patologia, sempre più diffusa a livello mondiale.

Per questo motivo, i Lions organizzano periodicamente giornate di screening gratuite, con il supporto di medici che offrono anche consigli su uno stile di vita sano.