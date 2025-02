Paura a Legnago, due ubriachi impediscono a una donna di entrare in casa

Momenti di tensione in pieno centro a Legnago: due ubriachi impediscono a una donna di entrare in casa, arrestato 38enne.

Donna bloccata fuori casa da due ubriachi, arrestato un 38enne: momenti di tensione nella serata di sabato 17 febbraio nel centro di Legnago, dove i carabinieri sono intervenuti per soccorrere una donna in evidente stato di agitazione. La signora, spaventata, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine dopo che due uomini in forte stato di ubriachezza le impedivano di accedere al proprio condominio, costringendola a rifugiarsi all’interno di una tabaccheria vicina.

I militari sono giunti sul posto e hanno individuato i due soggetti, procedendo alla loro identificazione. Alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento, uno di loro, un 38enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, ha reagito con violenza, aggredendo un carabiniere. L’episodio ha reso necessario l’intervento deciso dei militari, che sono riusciti a immobilizzare l’aggressore e ad arrestarlo con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Compagnia carabinieri di Legnago e trattenuto nelle camere di sicurezza. Informata la Procura della Repubblica di Verona, nella mattinata di domenica il 38enne è comparso davanti al giudice del Tribunale scaligero, che ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’udienza è stata rinviata ad aprile 2025.