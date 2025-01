L’Anatra all’Arancia per la prima volta al teatro Salieri di Legnago

Emilio Solfrizzi e Camilla Natoli arrivano per la prima volta al teatro Salieri di Legnago con L’Anatra all’Arancia.

Un marito incline al tradimento, una moglie stanca e i rispettivi amanti. Tutti allo stesso tavolo per un pranzo che si trasforma velocemente in una partita a scacchi irta di trabocchetti. Emilio Solfrizzi e Camilla Natoli arrivano per la prima volta al Teatro Salieri di Legnago con L’Anatra all’Arancia. Appuntamento, già sold-out, mercoledì 15 gennaio, ore 20:45. La celeberrima commedia di William Douglas-Home e Marc-Gilbert Sauvajon, al Salieri nella regia di Claudio Greg Gregori, è un classico feuilletton che trascina il pubblico in un vortice di battute sagaci, finemente architettate come su una scacchiera. Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le fragilità mettendo a nudo il cinismo, i timori, le rivalità e le gelosie per esplorare con ironia le complessità dell’amore.

A fare da protagonista una coppia sposata e ormai in crisi: Lisa, stanca di essere tradita, decide di lasciare il marito per un altro e Gilberto, per dimostrare la sua eccellenza morale e quindi riconquistarla, organizza un pranzo nella casa al mare al quale sono invitati anche i due amanti. Come se non bastasse, il menù prevede il piatto principe del loro viaggio di nozze, l’anatra all’arancia. Da qui un susseguirsi di situazioni comiche e colpi di scena fanno sì che l’incontro sia tutt’altro che amichevole. In scena con i protagonisti anche gli attori Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo.

Biglietti.

I biglietti sono disponibili online o alla biglietteria del Teatro Salieri, aperta dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Nei giorni di spettacolo resterà aperta anche un’ora prima della rappresentazione. Lo spettacolo fa parte dell’abbonamento prosa, che oltre a L’Anatra all’Arancia comprende le date: Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada (domenica 9 febbraio), Ciarlatani con Silvio Orlando (mercoledì 5 marzo) e Il Malloppo con Marina Massironi (sabato 29 marzo).