Omicidio di Lazise, fissata la data dei funerali di Franco Campagnari

Omicidio di Lazise, interrogato in ospedale Marco Campagnari. Fissata la data dei funerali del padre Franco.

E’ stato interrogato in ospedale nella mattinata di ieri, giovedì 18 luglio, Marco Campagnari, il 46enne di Lazise arrestato per l’omicidio del padre Franco, 67 anni, avvenuto la settimana scorsa. L’uomo si trovava in ospedale da qualche giorno dopo il crollo nervoso subito in carcere a Montorio.

Nel corso dell’interrogatorio Campagnari avrebbe ammesso i continui litigi con il padre, aggiungendo però di non ricordare nulla dell’omicidio.

E’ stata nel frattempo fissata la data dell’ultimo saluto a Franco Campagnari: i funerali si celebreranno lunedì 22 luglio, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Lazise.