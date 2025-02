Con il monopattino sfreccia per Lazise a 60 all’ora

Multa salata per un 25enne in monopattino che sfrecciava a 60 all’ora senza casco.

A Lazise un 25enne è stato fermato dalla polizia locale mentre viaggiava su un monopattino elettrico a 60 km all’ora, tre volte oltre il limite consentito.

Oltre alla velocità pericolosa, il ragazzo non indossava il casco, obbligatorio secondo le norme vigenti. Gli agenti, dopo averlo intercettato, gli hanno appioppato una multa di circa 1000 euro per le diverse violazioni commesse e hanno sequestrato il mezzo.

Il Codice della Strada stabilisce che i monopattini non possono superare i 20 km/h, limite che scende a 6 km/h nelle aree pedonali. In questo caso, il ragazzo si trovava in una zona non pedonale ma procedeva a una velocità eccessiva, mettendo a rischio la sicurezza propria e degli altri.