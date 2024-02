Dinner in the Sky arriva sul lago di Garda: debutto a Lazise.

Mangiare tra le nuvole, sospesi nel vuoto a 50 metri di altezza, adesso si può: Dinner in the Sky debutta sul lago di Garda, e precisamente a Lazise. Proprio così. Il ristorante che offre ai commensali la possibilità di pranzare, cenare o sorseggiare un aperitivo a 50 metri di altezza, arriva per la prima volta in assoluto in Veneto. Per il debutto del format a livello regionale è stata scelta una location esclusiva: quella di Lazise.

Dal 7 al 13 giugno prossimi Dinner in the sky accoglierà gli ospiti sul lungolago. Per portarli in quota e regalare loro quella che viene definita “un’esperienza indimenticabile”. In programma pranzi, cene, apericene e aperitivi, da gustare sospesi tra l’azzurro del cielo e il blu del lago. Il tutto abbinato ad una proposta di fine dining di altissima qualità, curata da Matteo Balestra, executive chef della Loggia Bistró di Verona. Con un menù tutto da scoprire, capace di unire i sapori tradizionali del grande Lago a contaminazioni internazionali.

Il binomio tra Dinner in the sky e Lazise – celebre per essere il primo comune libero nella storia d’Italia – nasce grazie anche alla partecipazione del ristoratore Alessandro Giona, imprenditore e patron de La Loggia Bistrò (Verona e Venezia), Fama cafè, White monkey. Grazie alla loro sinergia Dinner in the sky arriverà per la prima volta in Veneto dal 7 al 13 giugno.





Dinner in the Sky.

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles. Con oltre 10mila eventi all’attivo, il format Dinner in the sky vanta innumerevoli tentativi di imitazione.

Il format ha accompagnato concerti e manifestazioni sportive, come il Campionato mondiale di Formula 1, è stato scelto per le campagne pubblicitarie di brand internazionali e da oltre 180 chef, tra cui Massimo Bottura. In Italia, la ditta concessionaria in esclusiva del format Dinner in the sky è la Dits Italia Srl. Che dal 2019 ad oggi ha già portato il ristorante tra le nuvole in alcune delle location più belle della Penisola, dal lago di Como alla Riviera romagnola, da Napoli a Brescia, da Trani a Caserta da Pesaro a San Benedetto del Tronto.

Sicurezza.

Sicurezza e professionalità sono le parole d’ordine degli organizzatori degli eventi targati Dinner in the sky Italia. Lo staff si impegna ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico. Avvalendosi delle più efficienti strumentazioni e di certificazioni di altissimo profilo elaborate da professionisti e tecnici di comprovata fama. In oltre 15 anni di attività tra estero e Italia, non si sono mai registrati incidenti o malfunzionamenti e tutti i commensali hanno sempre espresso soddisfazione per la qualità dell’esperienza.