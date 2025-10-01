L’ultimo Miglio: la Regione finanzia con 6,5 milioni il tratto Lazise della Ciclovia del Garda.

Nuovi interventi sulla Ciclovia del Garda: 6,5 milioni per il tratto di Lazise per garantire mobilità sostenibile e maggiore sicurezza lungo la Gardesana orientale.

La Ciclovia del Garda compie un altro passo avanti verso il completamento. La Giunta regionale del Veneto ha approvato lo schema di un nuovo Accordo di programma con il Comune di Lazise e con Veneto Strade per realizzare un tratto di oltre cinque chilometri della pista ciclabile e una serie di opere per la messa in sicurezza della Sr 249 “Gardesana orientale”.

La Ciclovia del Garda è uno dei dieci grandi itinerari cicloturistici di interesse nazionale, cinque dei quali attraversano il Veneto. Una volta completato, l’“Anello del Garda” sarà un tracciato in grado di connettere territori e culture, oltre a rafforzare l’offerta turistica di un’area già a forte vocazione internazionale.

Progetto.

Il progetto, dal valore complessivo di 6,5 milioni di euro, prevede in particolare la costruzione di una rotatoria all’incrocio tra la Gardesana e via Vanon e la realizzazione di un nuovo segmento ciclabile che collegherà via Terminon con via Valesana. Con questo intervento, l’itinerario sarà completato da Bardolino fino al confine con la Lombardia.

“La Ciclovia del Garda è un’infrastruttura strategica non solo per i cittadini, che potranno usufruire di una mobilità più sicura e sostenibile, ma anche per il turismo – ha dichiarato la vicepresidente della Regione e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti –. Parliamo di un’opera di 165 chilometri complessivi, 67 dei quali nel territorio veneto, che coinvolge otto comuni della provincia di Verona: Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone e Malcesine”.