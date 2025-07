Dalla Cina a Beethoven: il Garda Festival prosegue a Lazise 

Garda Festival prosegue a Lazise con musica cinese, pop e il recital della soprano Ekaterina Bakanova.

Successo di pubblico del Garda Festival – Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival, che ora sbarca a Lazise. Si tratta della rassegna che fino al 14 agosto porta musica, danza e cinema in alcune delle cornici più suggestive del Lago di Garda.

Il festival, ideato dal Fondo Niccolò Piccinni e sostenuto dall’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Veneto, prosegue ora sul palco della Dogana Veneta di Lazise, dove sono in programma nuovi appuntamenti per tutti i gusti.

Programma.

Giovedì 24 luglio spazio alle sonorità orientali con Masterpieces of Chinese Music, un viaggio nella tradizione musicale cinese. Venerdì 25 luglio sarà la volta del Quartetto Arceus che, con Bridgerton Chamber Music, unirà l’eleganza della musica da camera alle hit pop più amate. Sabato 26 luglio protagonista sarà la voce del soprano Ekaterina Bakanova, impegnata nel recital Folies D’amour, un omaggio alle eroine dell’opera romantica.

Gran finale del weekend domenica 27 luglio, con la consegna del 43esimo Premio Piccinni – For Excellence in the Performing Arts: quest’anno il prestigioso riconoscimento andrà al pianista Ivo Pogorelich, che a seguire proporrà un recital interamente dedicato a Beethoven.