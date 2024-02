Alla Gran Guardia organizzato il Recruiting Day, per nuove opportunità di lavoro: 20 aziende offrono 60 posti.

Martedì 20 febbraio, si terrà il recruiting day “IncontraLavoro Turismo e Commercio” alla Gran Guardia, organizzato da Regione Veneto e Veneto Lavoro. Le aziende del settore selezioneranno 240 candidati per 60 posizioni professionali disponibili. Le opportunità di lavoro spaziano nei settori del commercio, dei servizi e dell’ospitalità.

L’iniziativa, è organizzata dal Centro per l’Impiego di Verona in collaborazione con il Servizio Politiche del Lavoro del Comune scaligero, l’Ente Bilaterale del Turismo Ebt del Veronese e l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi. Un appuntamento che da una risposta concreta alle esigenze del mercato del lavoro.

Nonostante il trend positivo del mercato del lavoro a Verona, restano alcune difficoltà nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e nella selezione dei candidati. Nonostante il numero elevato di occupati a Verona e un basso tasso di disoccupazione, la ricerca di personale qualificato rimane una sfida.

Le posizioni disponibili.

Addetti alla reception, camerieri, cuochi, pizzaioli, lavapiatti, baristi, addetti alla segreteria e impiegati commerciali.

Il programma della giornata.

In apertura Ebt presenterà i servizi offerti alle aziende associate. Ai lavoratori darà indicazioni sulle caratteristiche del Ccnl di settore e informazioni su come leggere la busta paga.

Dalle 10.30 i candidati ritenuti idonei potranno incontrare i recruiter delle oltre 20 aziende che hanno aderito all’iniziativa e svolgere un colloquio conoscitivo. L’idoneità verrà stabilita dagli operatori del Centro per l’impiego e del Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona.

Le persone disoccupate interessate a partecipare alle preselezioni possono candidarsi online sul portale ClicLavoro Veneto, utilizzando il servizio Centro per l’Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro”. All’interno dell’evento “IncontraLavoro Turismo e Commercio Verona” sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi, con la descrizione dettagliata dei profili ricercati.

Per maggiori informazioni e per ricevere un supporto nell’invio della candidatura, contattare il Centro per l’Impiego di Verona: cpi.verona@venetolavoro.it. O il Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona telefonando al numero 045 807 8782 o scrivendo alla mail lavoro@comune.verona.it