Amia assume a tempo indeterminato: ancora pochi giorni per candidarsi

Amia assume a tempo indeterminato: ancora pochi giorni per avanzare la propria candidatura. Ecco come fare.

Amia assume a tempo indeterminato, e mancano ancora pochi giorni per inoltrare la propria candidatura. Scadono il 31 dicembre, alle 13, i tempi utili per inoltrare la domanda per il bando di concorso per operai netturbini muniti di patente C, ovvero con la possibilità di guidare mezzi pesanti quali camion e veicoli commerciali con massa pari o inferiore a 12 tonnellate e una lunghezza di non oltre 8 metri, adibiti al trasporto di merci, materiali e altro.

Si tratta di figure professionali strategiche in vista dell’estensione del sistema di raccolta combinato con cassonetti ad accesso controllato per secco e umido e porta a porta per carta e plastica/lattine. E ne servono da subito, una volta espletato l’iter delle selezioni pubbliche e dunque indicativamente a febbraio, circa una trentina. Tutte le indicazioni sono online sul sito www.amiavr.it.

I nuovi operatori andranno a far fronte alle esigenze di nuove risorse professionali per la raccolta porta a porta, in servizio anche in orario notturno.

“Il bando è online già da alcune settimane, sta avendo successo e ci auguriamo che la risposta sia numerosa. Autisti patenti C sono figure professionali molto richieste. Per Amia, in questo momento in cui l’azienda si sta preparando a un cambiamento importante nella modalità di raccolta differenziata che coinvolgerà gran parte della città, risultano strategiche”, spiega e fa appello il presidente di Amia Roberto Bechis.

I nuovi cassonetti ad accesso controllato.

All’area test, avviata ancora nel 2020 nella zona di San Michele, si è aggiunto da novembre il quartiere di Porto San Pancrazio e dunque ora in tutta la settimana circoscrizione è in vigore la raccolta combinata tra cassonetti ad accesso controllato e sistema porta a porta. Nei primi mesi del 2025, il nuovo sistema entrerà in vigore anche in sesta circoscrizione coinvolgendo circa 30mila e 300 abitanti. Entro due anni, il servizio sarà esteso a gran parte della città, ad esclusione dei rioni in cui è già in vigore la raccolta porta a porta per tutte le tipologie di rifiuto, e dunque riguarderà complessivamente circa 200mila persone. La modalità sarà uguale in tutte le aree ad eccezione del centro storico dove ci sarà un servizio distinto tra utenze domestiche – che avranno cassonetti ad accesso controllato anche per carta e plastica/lattine oltre che per secco e umido – e utenze non domestiche per le quali sarà attivo il servizio porta a porta per tutte le frazioni.