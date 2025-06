Tutto pronto per Garda Festival con Patty Pravo, Ornella Muti e i primi ballerini della Scala

Tutto pronto per la terza edizione del Garda Festival – Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival, in programma dal 12 luglio al 14 agosto. Dopo il successo degli anni scorsi, la rassegna torna più ricca e coinvolgente che mai, trasformando alcune delle località più belle del lago in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Un festival tra arte e paesaggio.

Ideato dal Fondo Niccolò Piccinni e diretto da Maximilien Seren-Piccinni, il Garda Festival porterà spettacoli ed eventi a Castelnuovo del Garda, Desenzano, Lazise, Peschiera, Sirmione e Villafranca di Verona. Tra borghi storici e scorci mozzafiato, ogni appuntamento sarà un incontro tra le arti e il paesaggio.

Il programma è un viaggio tra epoche, generi e culture: dalla grande danza con i Primi Ballerini della Scala, al concerto-evento di Patty Pravo, passando per una serata speciale dedicata alle colonne sonore con la partecipazione straordinaria di Ornella Muti. E ancora, omaggi a Pavarotti con la voce potente del tenore Murat Karahan, e alle eroine della lirica romantica interpretate dal soprano Ekaterina Bakanova.

Non mancheranno incursioni nella musica classica e d’autore, con tributi a Vivaldi, Debussy, e viaggi sonori che spazieranno dall’Italia alla Cina contemporanea.

Premiazioni e ospiti speciali.

Tra i momenti più attesi, il Premio Piccinni – For excellence in the performing arts, che sarà assegnato il 27 luglio a Lazise al celebre pianista croato Ivo Pogorelich, per la sua visione artistica unica e rivoluzionaria. In calendario anche il Premio Cigno del Garda, dedicato a chi si distingue nella promozione dell’arte e della cultura.