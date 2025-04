Novità e progetti per il turismo a Verona e sul Garda

Verona-Garda la nuova scommessa del turismo: esperienze personalizzate, fiere e sostenibilità.

Giovedì 17 aprile a Peschiera del Garda, un incontro per fare il punto sulle attività e i progetti portati avanti dalla Fondazione Destination Verona & Garda nell’ambito del Piano Strategico 2023-2026. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei 69 Comuni coinvolti, la Camera di Commercio di Verona, le associazioni di categoria e vari operatori del settore turistico.

L’obiettivo è sempre lo stesso: valorizzare il territorio, promuovendolo in modo armonico e sostenibile, mettendo in rete le risorse locali e proponendo un’offerta turistica moderna, ben organizzata e adatta a diversi tipi di viaggiatori.

Esperienze personalizzate.

Tra i risultati raggiunti, c’è l’ampliamento delle esperienze turistiche raccolte nel catalogo “VisitVeronaGarda – My Special Needs”, pensato per chi cerca viaggi personalizzati, accessibili e costruiti sulle proprie esigenze. Tutto è disponibile online, per ispirare chi sceglie la destinazione in base alle emozioni e non solo alla geografia.

Promozione e fiere internazionali.

La Fondazione ha partecipato a molte fiere del turismo in Italia e all’estero: da Berlino a Milano, da Rimini a Monaco di Baviera. In questi eventi ha presentato anche il nuovo Verona Garda Convention Bureau, che punta a far crescere il settore del turismo business e congressuale nella zona di Verona e del Garda.

Olimpiadi.

Un’altra novità riguarda la preparazione in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici, per cui la destinazione vuole diventare protagonista con campagne di promozione specifiche.

Dati, sostenibilità e futuro.

Grazie ad accordi con aziende come Mastercard e strumenti come HBenchmark, la Fondazione raccoglie e analizza dati su presenze turistiche e abitudini di spesa dei visitatori. Queste informazioni servono a migliorare i servizi e pianificare meglio le attività.

Grande attenzione anche alla sostenibilità, intesa non solo come rispetto per l’ambiente ma anche come equilibrio tra turismo e vita dei residenti. È in corso il percorso per ottenere la certificazione Gstc, tra le più importanti al mondo, per rendere Verona e il Garda Veneto una destinazione turistica riconosciuta anche per la sua responsabilità sociale e ambientale.

Nuove sfide.

La Fondazione continuerà a investire in promozione, servizi per i turisti, nuove esperienze e miglioramento degli uffici turistici (Iat). C’è anche l’idea di aggiornare il Piano Strategico nei prossimi anni, per tenere il passo con i cambiamenti del turismo nazionale e internazionale.