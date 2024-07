Operazione “Lago pulito 2024″: 80 sub si danno appuntamento sul Garda per liberarlo dai rifiuti.

Sub a caccia di rifiuti sui fondali del lago di Garda: domenica 7 luglio a Bardolino si terrà la 5a edizione di “Lago pulito 2024”. Si tratta di un evento che prevede la pulizia dei fondali promossa dal Gruppo Sub Gas Diving School. Un gruppo tra l’altro, riconosciuto come Diving WWF Sub per l’impegno nella tutela dell’ambiente. Lago pulito 2024 è patrocinato dal comune di Bardolino, dalla Provincia di Verona, dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura.



Un’ottantina di sub si immergeranno nelle acque del lago di Garda, a partire dalle 10. Il ritrovo è al parco di Villa Carrara Bottagisio, dove ci sarà anche l’animazione musicale con Radio Pico. Al termine sarà possibile pranzare allo stand gastronomico.

“La manifestazione vuole lanciare un messaggio di educazione al rispetto del nostro lago. In acqua ci saranno circa 80 subacquei, supportati da 40 volontari a terra, grazie alla collaborazione di tante associazioni del territorio – anticipa Michele Girelli, presidente del Gas Diving e coordinatore dell’evento –. I rifiuti rinvenuti saranno differenziati e smaltiti grazie al supporto dell’Ufficio ecologia del comune di Bardolino“.

Saranno presenti tutti i corpi di polizia ed emergenza con le loro imbarcazioni in acqua e per i più piccoli, ci sarà anche Prezzemolo, la mascotte di Gardaland. Verso le 12 ci sarà l’ammaraggio di un idrovolante della Protezione civile – Squadra volo di Valeggio sul Mincio.



I sub raccoglieranno tutto ciò che sui fondali non dovrebbe depositarsi: rifiuti, bottiglie, sedie, borse e oggetti che inquinano la costa. Alla mattinata parteciperà anche la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti.