Garda come il “red carpet”: al via il festival del cinema sul Lago

Al via Garda Cinema: tutto pronto per il nuovo festival del film sul Lago di Garda.

Il cinema incontra la magia del Lago di Garda con Garda Cinema, il nuovo festival dedicato ai film italiani e internazionali. L’evento, diretto dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti, si terrà dall’11 al 15 giugno 2025 nel comune di Garda, sulla sponda veronese del lago.

Un festival tra film e incontri speciali.

Per cinque giorni, Garda ospiterà proiezioni, incontri con registi e attori, e serate di gala. Ogni sera sul lungolago Regina Adelaide, verranno premiati i migliori film italiani dell’anno, con ospiti d’eccezione a presentare le loro opere.

Grande attenzione sarà dedicata anche al Concorso Internazionale Cortometraggi, con premi in denaro per le migliori opere nelle categorie film di finzione e documentari. Inoltre, potrebbe essere assegnata una menzione speciale al miglior cortometraggio d’animazione.

Il tema 2025: “Oltre il confine”.

Il tema scelto per questa prima edizione è “Oltre il confine”, un concetto che può essere interpretato in molti modi, come il superamento dei confini geografici e culturali, l’apertura verso nuove esperienze e punti di vista e il desiderio di esplorare l’ignoto attraverso il cinema.

Le location del festival.

Sala Congressi di Garda. Qui verranno proiettati i film in concorso, con impianti tecnologici all’avanguardia. Arena all’aperto nel cortile del Municipio, dove si terranno le serate di gala e le premiazioni.

Un logo che celebra il territorio.

Il logo del festival, creato dal grafico Alberto Filippini, ha come simbolo una “bissa”, la tipica imbarcazione del Lago di Garda. L’azzurro del lago si fonde con l’idea del cinema come viaggio, in perfetta sintonia con il tema “Oltre il confine”.