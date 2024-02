Lago di Garda, 400mila euro per il recupero delle sponde a Lazise e Torri

Ato veronese: 400 mila euro a Gardesana Servizi, per il recupero delle sponde a Lazise e Torri del Benaco.

Il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino dell’Ato Veronese, delibera un finanziamento di 400 mila euro per il recupero delle sponde a Lazise e Torri del Benaco. La somma, completamente coperta da risorse regionali, sarà gestita dall’Azienda Gardesana Servizi, incaricata dell’esecuzione delle opere.

La delibera approvata durante la riunione del Comitato presieduto da Bruno Fanton, è effettiva dal 29 gennaio. Il finanziamento è stato reso possibile grazie al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e al bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Questo bilancio ha istituito un fondo specifico per interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, dotato di una riserva finanziaria di 5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.

La Regione Veneto, insieme all’Azienda Gardesana Servizi e all’Ato Veronese, dimostra una sinergia vincente. Questo contributo fondamentale, consentirà ad Ags di attuare gli interventi necessari. La collaborazione e l’impegno di tutte le parti coinvolte sono testimonianza di un successo che si ripeterà ancora.