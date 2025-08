Tredici comuni, un solo filo rosso: quello di “Lago di Garda in Love”

Amore, musica e solidarietà: torna “Lago di Garda in Love” e “sposa” 13 comuni del Benaco.

Dal 7 al 17 agosto, tredici comuni uniti per trasformare il Lago di Garda in una lunga e romantica passerella “in Love”. Torna, appunto, Lago di Garda in Love, l’evento estivo che ogni anno riempie di luci, i borghi affacciati sul Benaco. L’edizione 2025 segna un nuovo traguardo: 13 Comuni coinvolti e 11 giorni di appuntamenti gratuiti, tra colline, lungolaghi e castelli.

Cuore dell’iniziativa saranno spettacoli dal vivo, installazioni luminose, selfie point e un’atmosfera che unisce romanticismo e festa. Un grande evento diffuso che, oltre al divertimento, promuove il territorio in chiave condivisa e coinvolge realtà locali, artisti e sponsor in una rete sempre più solida.

In programma.

Giovedì 7 agosto, apertura ufficiale a Villa Cariola (Caprino Veronese) con tutti i sindaci.

Sabato 9, debutto musicale a Sirmione con Anime in Plexiglass, tribute band di Ligabue.

Domenica 10, doppio appuntamento: a Sirmione i travolgenti Joe Dibrutto, mentre a Valeggio sul Mincio si brinda sotto le stelle nel Borgo dei Desideri, dentro il Castello Scaligero.

Lunedì 11, suggestioni sul lago con Violini e Vele a Brenzone: musica romantica a bordo del veliero Circe 1915.

Mercoledì 13, magia sospesa a Lazise con il Doppio Piano Sky: due pianoforti sollevati sul Lungolago Marconi per un duetto in alta quota.

Giovedì 14, atmosfera soul a Torri del Benaco con Lionessa Soul sul molo De Paoli.

Sabato 16, a Garda esplode il Natale fuori stagione con il “Christmas Village… tra gli Ulivi”, tra elfi e luci natalizie.

Domenica 17, gran finale a Castelnuovo del Garda (Lido Campanello) con street food, giochi per bambini e il live del duo Big Bertha.

Non c’è amore senza solidarietà.

Come nel 2024, l’iniziativa mantiene uno spirito solidale: una parte delle attività sarà orientata al sostegno di progetti sociali, trasformando l’amore in azione concreta.