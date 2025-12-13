Inaugurata la nuova bretella stradale che collega la Sp 21 e la Sp 24, le due arterie provinciali che attraversano Isola della Scala.

E’ stata inaugurata la nuova bretella stradale che collega la Sp 21 e la Sp 24, le due arterie provinciali che attraversano Isola della Scala provenendo rispettivamente da Ca’ degli Oppi e Tarmassia. Un’opera attesa che punta a migliorare la viabilità e a ridurre il traffico di attraversamento nel centro abitato.

Il nuovo tracciato, lungo complessivamente 350 metri, consentirà infatti di alleggerire il flusso veicolare su via Vittorio Veneto e via Cavour, due delle strade più congestionate del paese, soprattutto nelle ore di punta. L’obiettivo è quello di rendere più scorrevole la circolazione e aumentare la sicurezza per residenti e pedoni.

I lavori, avviati in primavera, hanno portato alla realizzazione di una carreggiata larga poco meno di nove metri. In corso d’opera è stato inoltre aggiunto un nuovo tratto di pista ciclabile, che rappresenta il primo stralcio di un progetto più ampio dedicato alla mobilità sostenibile. L’intervento si inserisce infatti in una visione complessiva che prevede la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali in grado di collegare il capoluogo con le frazioni.