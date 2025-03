Ospedale di Isola della scala, tutto pronto per il presidio: “Vogliamo più servizi sanitari”.

Sabato 8 marzo alle 11:30, davanti all’ex Ospedale di Isola della Scala, è tutto pronto per un presidio pubblico. Il Comitato per l’ospedale di Isola della Scala, presieduto da Giovanna Zarantonello lo ha organizzato per “chiedere alla Regione Veneto di applicare le schede ospedaliere regionali del 2019 e migliorare i servizi sanitari del territorio”.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato, con il sostegno di diverse associazioni locali come Aido, Avis, Diabetici, Fevoss, Grida, Pensionati, Piccola Fraternità, Cooperativa La Scintilla, Centro Noi e Gruppo Alpini.

Le richieste della comunità: “Riattivare il Punto di Primo Intervento h24 con automedica. Fermare la riduzione dei servizi ambulatoriali e sanitari locali. Ripristinare gli ambulatori chiusi e garantire investimenti per il futuro. Assicurare il pieno funzionamento del servizio di radiologia“.

All’evento parteciperà anche Anna Maria Bigon, consigliera regionale e vicepresidente della Commissione “Sanità e Sociale” del Veneto.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno condividere un momento conviviale con il tradizionale risotto all’isolana.