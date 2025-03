Verona fortunata al 10eLotto: vittoria a Isola della Scala

Isola della scala baciata dalla fortuna: il 10eLotto premia la cittadina veronese.

La fortuna bacia Verona con una vincita al 10eLotto: nel concorso di venerdì 7 marzo un giocatore di Isola della Scala ha centrato un colpo da 20mila euro. Lo ha fatto grazie a un “8 Doppio Oro”. Il biglietto vincente è stato giocato in un esercizio commerciale di Via Camillo Cavour.

Veneto: due vincite.

Anche Padova ha festeggiato con una vincita ancora più alta: un fortunato giocatore ha portato a casa 36mila euro grazie a un “7 Oro”, con la giocata effettuata in un punto vendita di Via delle Cave. Complessivamente, le due vincite in Veneto hanno raggiunto 56mila euro.

Un 2025 da record per il 10eLotto.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito in tutta Italia premi per 14,6 milioni di euro, portando il totale dei premi vinti da gennaio 2025 a oggi a ben 779,7 milioni di euro.