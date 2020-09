Arresto per droga a Veronetta

Nella serata di Venerdì scorso una dozzina di agenti della Polizia locale hanno setacciato il quartiere di Veronetta, insieme al Nucleo Cinofilo,

arrestando un cittadino tunisino, già noto alle Forze dell'Ordine per numerosi reati compiuti negli anni a Verona e per essere irregolare sul territorio nazionale. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e a diversi appostamenti, lo spacciatore è stato fermato nella galleria dell'ex cinema Ciak, mentre tentava di disfarsi di quattro dosi di eroina, contenute all'interno di un pacchetto di sigarette. All'uomo sono stati inoltre sequestrati 350 euro, probabile provento di attività di vendita di droga, considerato che non svolge alcuna attività lavorativa.



Processato Sabato per direttissima, il tunisino è stato condannato a sei mesi di reclusione, senza nessuna misura cautelare, e mille euro di multa.



Durante la serata sono stati controllati anche tre esercizi commerciali, multati per violazioni sulla normativa anti-Covid.



Nella settimana scorsa le verifiche sulla sicurezza urbana hanno portato all'identificazione di 128 persone, per un totale di 17 violazioni al regolamento di Polizia urbana e altrettanti ordini di allontanamento per Daspo. Osservate speciali sono state piazza Pradaval, via dei Mutilati, piazza Cittadella, Interrato Torre Pentagona, piazza Libero Vinco e l'area di via Bassetti, dove sono stati allontanati alcuni cittadini srilankesi ubriachi.