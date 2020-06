Regione: intesa con comando forze terrestri per formare elettricisti, idraulici, falegnami, edili per emergenze

Regione Veneto e Forze armate si alleano per migliorare professionalità e competenze tecniche degli uomini dell’esercito impegnati in operazioni di soccorso, emergenze, calamità e missioni di pace.

Ieri a Verona, nella sede del Comando Forze Operative Terrestri di Supporto, l’assessore regionale alla Formazione e lavoro Elena Donazzan e il generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota hanno siglato un accordo per organizzare insieme, con il supporto e l’esperienza dei Centri di formazione professionale del sistema veneto, corsi professionalizzanti per i giovani dell’Esercito di stanza in Veneto perché diventino anche esperti elettricisti muratori, impiantisti, idraulici, falegnami, fabbri e carpentieri.



Il protocollo, di durata biennale, coinvolgerà 120 giovani dell’Esercito in corsi intensivi teorico-pratici, guidati da esperti artigiani, della durata di 180-200 ore. L’obiettivo è qualificare le competenze operative del personale delle Forze Armate per svolgere attività nell’ambito delle infrastrutture militari sul territorio nazionale e internazionale e nelle attività di protezione civile e interventi di pubblica utilità, in Patria e all’estero, in modo da poter intervenire con efficacia nelle situazioni di crisi e poter svolgere al meglio la funzione di aiuto umanitario e di peacekeaping.



La Regione Veneto mette a disposizione il proprio patrimonio organizzativo e formativo, il sistema e l’esperienza dei Centri di formazione professionale del territorio, nonchè la capacità di intercettare risorse regionali, statali e comunitarie per sostenere i corsi professionalizzanti.



Il Comfoter, da parte sua, garantirà il coinvolgimento del personale formato negli interventi di assistenza sul territorio regionale nelle situazioni di emergenza di competenza del personale militare.