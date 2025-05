Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Illasi.

Momenti di tensione nella notte tra venerdì e sabato nel centro di Illasi, dove un giovane bracciante agricolo di origine rumena è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Intorno alle 2.10, i carabinieri di Illasi, con il supporto del personale del Nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio, sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini, che lamentavano comportamenti molesti da parte di un uomo in evidente stato di alterazione.

L’uomo, un 27enne residente in provincia di Verona, in condizioni di grave alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze stupefacenti, alla vista dei militari, ha reagito in modo violento, aggredendoli fisicamente con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. È stato quindi necessario l’intervento di un secondo equipaggio per contenere l’individuo, che si è dimenato con forza dando vita ad una breve colluttazione.

Durante l’episodio, il giovane ha anche danneggiato un veicolo di un cittadino, rompendo a mani nude il vetro dello specchietto retrovisore. Nella mattinata di oggi, come da direttive della Procura scaligera, l’arrestato è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto; i militari se la sono cavata invece con lievi escoriazioni subito medicate presso l’ospedale di San Bonifacio.