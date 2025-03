Tutto pronto per Corrillasi: la corsa tra le colline di Illasi

Si spalanca il palcoscenico di Corrillasi: la corsa tra la natura delle colline di Illasi.

Domenica 12 marzo, le colline di Illasi saranno il teatro della Corrillasi, una corsa podistica che unisce sport, natura e solidarietà. L’evento è aperto a tutti e prevede percorsi adatti a ogni livello di preparazione: 7, 12 e 18 chilometri per chi vuole camminare o correre in libertà, e un tracciato competitivo di 10 chilometri per il Trofeo Ottica Lov.

La partenza è alle 7:30 da piazza Polonia, mentre per la gara competitiva il ritrovo è alle 8. Saranno 260 volontari a garantire la perfetta riuscita dell’evento, gestendo l’organizzazione e i punti ristoro lungo il percorso.

La Corrillasi è nata oltre vent’anni fa da un gruppo di amici e oggi è diventata un appuntamento fisso: nel 2023 ha coinvolto oltre 10 mila persone. L’evento è organizzato dal Gruppo Marciatori Valdillasi, con il patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Illasi.

Ma Corrillasi non è solo sport: il 28 febbraio scorso con “Aspettando la Corrillasi, Passeggiata in compagnia – camminiamo insieme oltre la disabilità”, 400 studenti delle scuole della vallata hanno camminato assieme a ragazzi “speciali”, lungo percorsi accessibili a tutti.