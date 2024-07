Una pizzeria veronese sul podio delle cento migliori di tutta Italia

C’è anche un pizzeria veronese sul podio delle cento migliori di tutta Italia: è la pizzeria I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio.

C’è un pizzeria veronese sul podio delle migliori pizzerie d’Italia. Al teatro Manzoni di Milano è andata in scena la cerimonia di premiazione che ha svelato la classifica delle 100 migliori pizzerie in Italia: 50 Top Pizza Italia 2024. Gli ispettori della guida, circa un migliaio divisi nei vari continenti, sono invitati a considerare la pizzeria nel suo insieme e a indicarla sulla base della sua capacità di garantire il benessere del cliente in base ad una sua scelta alimentare consapevole.

Il lavoro di 50 Top Pizza parte con un primo grande sondaggio tra circa mille persone nel mondo, divise in panel nazionali. Le visite delle pizzerie vengono effettuate in anonimato.

La classifica.

I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, si confermano le migliori pizzerie in Italia anche nel 2024, per 50 Top Pizza. Questo il verdetto annunciato al Teatro Manzoni di Milano. Al secondo posto Confine a Milano, di Mario Ventura e Francesco Capece, a cui va anche il premio speciale Pizzaiolo dell’Anno 2024 – Ferrarelle Award. Il terzo gradino del podio è di una pizzeria veronese, ed è occupato da I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio. Che non è certo nuovo a simili traguardi.