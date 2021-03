Verona, due nuovi prodotti lanciati sul mercato da Masi Agricola.

Masi Agricola lancia sui mercati internazionali Fresco di Masi, due vini biologici, un bianco e un rosso Verona Igt, organici e non filtrati. Parola d’ordine sostenibilità prima di tutto, tanto da riportare sull’etichetta una citazione dalle Georgiche di Publio Virgilio Marone: “Vinum natura genitum”. Le uve sono vendemmiate subito dopo la raccolta, senza lieviti aggiunti, senza appassimenti, e il vino senza passaggio in legno viene fatto decantare ma senza nessuna filtrazione.

“Abbiamo ricercato il percorso più breve dal vigneto al bicchiere, e ottenuto vini moderatamente alcolici e caratterizzati da un gusto immediato di frutta fresca”, ha spiegato Raffaele Boscaini, responsabile del gruppo tecnico di Masi Agricola, settima generazione della famiglia Boscaini. Il prodotto è stato pensato per un consumo informale: “da abbinare il bianco al sushi e il rosso al kebab o alla pizza”. Verrà distribuito in tutti i 140 paesi in cui Masi è presente e attraverso tutti i canali.

