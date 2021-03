Verona, riaprono le toelettature per i cani. L’ok della Regione.

Problema risolto, almeno per quanto riguarda le attività di toelettatura per animali, che possono ripartire ma osservando specifiche regole. Dopo la manifestazione di sabato 27 marzo davanti alla Gran Guardia, grazie anche all’interesse mostrato dal consigliere delegato alla tutela e al benessere degli animali, Laura Bocchi, è arrivata la comunicazione della giunta regionale del Veneto.

“Si precisa che, ferma la chiusura al pubblico del negozio, se riservato al codice Ateco 96.09.04, l’attività di toelettatura può essere svolta anche previa consegna, su appuntamento, da parte del proprietario o custode dell’animale, con autocertificazione dell’assenza di persone contagiate o in quarantena presso l’abitazione in cui è tenuto l’animale. La consegna deve avvenire all’esterno del negozio e non protrarsi oltre la mera messa a disposizione dell’animale, limitando all’essenziale i contatti, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione e rispetto del distanziamento”.

