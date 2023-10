Caseus Veneti, sei formaggi veronesi tra i migliori della regione

I formaggi veronesi top a Caseus Veneti.

La diciannovesima edizione di Caseus Veneti che si è conclusa domenica scorsa a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta ha visto la partecipazione di 388 formaggi in gara di cui 47 vincitori nelle diverse categorie. Di questi 6 sono veronesi: il Grana Padano del Caseificio San Girolamo di Cordioli srl, il Monte Veronese latte intero (25/45 giorni) del Caseificio Gugole srl che si è aggiudicato anche il premio per il Monte d’Allevo (6 mesi), la Cooperativa Ca’ Verde Bio si è aggiudicata il primo premio per il formaggio a pasta molle senza crosta che partecipava nella categoria “freschi e freschissimi”, mentre Malga Faggioli 1140 si è accaparrata i riconoscimenti per il formaggio aromatizzato alle erbe, fieno e spezie e per il formaggio di capra a coagulazione prevalentemente acida.

“Caseus è una vetrina straordinaria – ha commentato Luciano Pozzerle, presidente della Cooperativa Ca’ Verde Bio – anche perché sta assumendo una dimensione sempre più internazionale e aperta a nuove frontiere. La dimostrazione è la grande affluenza di pubblico che abbiamo registrato nell’edizione di quest’anno e al quale abbiamo potuto far conoscere i nostri formaggi”.

“Siamo davvero orgogliosi – ha concluso – dei risultati che abbiamo ottenuto perché significa che il nostro lavoro e la nostra passione vengono riconosciuti dai consumatori”. Durante la due giorni i visitatori non hanno degustato solo formaggi ma sono stati accolti anche da un ricco programma di degustazioni a cura dei cuochi contadini di Coldiretti che hanno cucinato street food rigorosamente a Km Zero.