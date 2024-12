Video e digital marketing: ecco perché sono il contenuto più redditizio della rete

È ormai da quando esiste la TV che i contenuti video hanno assunto un ruolo centrale nelle strategie di marketing. La loro capacità di catturare l’attenzione e trasmettere messaggi con grande immediatezza, li rende degli alleati comunicativi redditizi per aziende di ogni dimensione.



I video, infatti, si adattano a ogni realtà e possono svolgere diverse funzioni come raccontare il brand, promuovere servizi e creare connessioni con gli utenti. Investire in contenuti video significa parlare la lingua della rete, dove il 90% delle informazioni viene ormai assimilato visivamente.



Proprio per questo, oggigiorno, aziende e piccoli brand si rivolgono a professionisti specializzati nella produzione video Milano con l’obiettivo di curare la propria immagine e la propria crescita, soprattutto online.

I tassi di engagement dei video: dati a confronto

Le statistiche confermano l’efficacia dei video nel coinvolgere il pubblico. Secondo recenti studi, i consumatori conservano il 95% di un messaggio quando lo guardano in video, rispetto al 10% quando lo leggono in un testo. Si tratta di uno studio molto interessante, che conferma come l’unione di immagini e parole in un prodotto multi-sensoriale possa incrementare l’efficacia del messaggio trasmesso. Inoltre, il 66% dei consumatori ritiene che i video brevi siano i contenuti più coinvolgenti.



I numeri parlano chiaro: un video trattiene l’attenzione molto più a lungo rispetto a un testo scritto e aumenta la capacità di ricordare il messaggio trasmesso. Per un utente online, guardare significa capire in pochi secondi ciò che potrebbe richiedere minuti di lettura. È questa immediatezza a rendere il video un formato vincente.

Da TikTok al podcast: il video non passa mai di moda

L’arrivo di piattaforme social basate sui video, tra cui in testa TikTok, ha rivoluzionato il modo di fruire e creare contenuti ponendo al centro dell’esperienza utente i video. Lo stesso vale per i podcast, ormai sempre più accompagnati da registrazioni video, i quali testimoniano la versatilità e l’adattabilità di questo formato.



La tendenza è chiara: i video continuano a evolversi e a mantenere un ruolo di primo piano nelle strategie di comunicazione. La loro miglior capacità? Quella di adattarsi alle nuove piattaforme e alle preferenze del pubblico.

Video e spot pubblicitari: la rete display e altre piattaforme pubblicitarie online

L’utilizzo dei video nelle campagne pubblicitarie online è sempre una scelta vincente. Pensiamo a Google Ads e alla sua rete display, cioè una rete di partner che permette di raggiungere un vasto pubblico attraverso annunci video posizionati su siti web e app. Lo stesso dicasi per YouTube, anch’esso apprezzato per la possibilità di far girare spot pubblicitari ad hoc, anche utilizzando elaborati strumenti di targeting e di pianificazione delle campagne. L’investimento in video marketing, sempre stando ai dati, viaggia alla stessa velocità dell’aumento delle vendite e, a pensarlo, sono 87 marketers su 100 secondo l’interessante indagine di Vidico a riguardo.



È chiaro, quindi, che i video sono uno strumento indispensabile per ampliare la visibilità online e raggiungere nuovi clienti. Nel marketing digitale, questo strumento non è più un’alternativa: per distinguersi nel mercato e catturare davvero l’attenzione del pubblico, servono contenuti ì capaci di raccontare il brand con originalità e qualità.