A Verona una Pasqua e Pasquetta con clima più fresco ma senza pioggia.

Sarà una Pasqua e Pasquetta senza pioggia a Verona e in generale in tutto il Veneto. Con clima decisamente più fresco, quindi, ma con tempo, come fa sapere la nota meteo dell’Arpav, che ritorna in prevalenza soleggiato dopo una temporanea fase di variabilità tra venerdì pomeriggio e nella giornata di sabato. Martedì 6 è invece probabile il transito di una perturbazione fredda.

Dopo un marzo molto secco e una fine mese all’insegna di temperature diurne molto elevate, sulla regione è prevista una fase di variabilità con qualche pioggia tra venerdì pomeriggio e sabato. Per Pasqua e Pasquetta il tempo sarà di nuovo in prevalenza soleggiato ma con temperature in marcato calo. Probabile cambio di scenario da lunedì sera per l’avvicinarsi di una perturbazione fredda in transito nella successiva giornata di martedì 6.

