Nel 2005 il parco divertimenti sul lago di Garda divenne il set del film Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Ambientata in un istituto tecnico pistoiese, la settima pellicola di Leonardo Pieraccioni, per la quale il regista fiorentino si avvalse di straordinarie partecipazioni, a partire da quella di Francesco Guccini nel ruolo del dirigente scolastico, fu girata per alcune scene a Castelnuovo del Garda, all’interno del parco divertimenti di Gardaland.

Nel film del 2005 Ti amo in tutte le lingue del mondo, infatti, la struttura diviene tappa inattesa della gita scolastica in cui il protagonista, il professore di educazione fisica Gilberto Rovai, interpretato dallo stesso Pieraccioni, fa da accompagnatore.

A causa degli ingenti costi di allestimento che la ricostruzione di un parco divertimenti fittizio avrebbe comportato, Pieraccioni decise di girare le sequenze relative alla giornata del compleanno del suo personaggio, costretto da una studentessa a trascorrerlo sulle giostre, direttamente nel complesso sito sul lago di Garda, spostando nella località castelnovese di Ronchi la troupe e la parte del cast necessaria alla ripresa delle scene.

Durante il film sono infatti riconoscibili Fantasy Kingdom, l’area tematica dedicata ai più piccoli, il Palablù, l’arena acquatica destinata agli spettacoli acrobatici di delfini e otarie, e le due attrazioni di Fuga da Atlantide e Magic Mountain, la storica montagna russa del parco, famosa per essere stata la prima in Italia.

