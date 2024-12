Che cos’è un programma fedeltà online

Per chi ancora non lo conosce o non ha avuto l’occasione di prendervi parte, un programma fedeltà online è una strategia di marketing, accessibile attraverso siti web o App, utilizzata per premiare i clienti abituali e incentivare ulteriori acquisti.



Si sviluppa tramite un meccanismo di accumulo di punti e può garantire l’accesso a sconti immediati, l’ottenimento di buoni e vantaggi esclusivi o la dedica di offerte e promozioni personalizzate. Ad esempio, chi cerca il codice sconto Yoox e accumula punti PAYBACK può ottenere buoni sconto sui propri acquisti di beni di moda, lusso e design.

Come funziona un programma fedeltà online

Tutti i consumatori che desiderano diventare protagonisti di un programma fedeltà online devono prima di tutto registrarsi al programma stesso e creare il proprio account, così da inviare la propria iscrizione ufficiale. Lo si può fare direttamente sul web, tramite il sito o l’app dell’azienda.



Dopo di che, non si deve fare altro che effettuare normalmente i propri acquisti online utilizzando link della piattaforma. Il meccanismo che si innesca è semplice e immediato: si guadagnano punti ogni volta che si porta a termine un acquisto. Alcune piattaforme poi garantiscono un numero superiore di punti man mano che la spesa sale o in caso di recensioni, diffusione dell’iniziativa o partecipazione a determinati eventi speciali.



I punti accumulati possono essere convertiti in sconti, prodotti gratuiti o offerte esclusive a seconda della finalità del programma.

Quali tipologie di programmi fedeltà online esistono

I programmi fedeltà più conosciuti e popolari sono quelli che consentono di accumulare punti in base agli acquisti, da sfruttare poi in promozioni e risparmio economico.



C’è poi il programma fedeltà basato su differenti livelli, che offre vantaggi crescenti a seconda della cifra che viene spesa, con bonus aggiuntivi per i clienti premium, quindi chi spende di più o è iscritto da molto tempo.



Largamente diffuso anche il programma fedeltà a cashback, che consegna una percentuale dell’importo speso sotto forma di denaro o credito da usare in futuri acquisti, così come quello basato su specifici abbonamenti a pagamento (mensili o annuali), che garantisce vantaggi esclusivi, ma viene scelto soprattutto da brand molto conosciuti, che possono contare su un database di clienti fedeli e affezionati da rendere veri e propri Vip.

I benefici dei programmi fedeltà online

Il più importante aspetto di un programma fedeltà online è senza dubbio il risparmio economico: che si tratti di un meccanismo che permette di accumulare punti, di salire di livello o di diventare un abbonato premium, questi programmi garantiscono sconti, offerte e promozioni riservate che riducono il costo di acquisto.



C’è poi il valore dell’esclusività, con siti che spesso danno accesso a prodotti limitati o edizioni speciali solo ai clienti che fanno parte del programma fedeltà. Fondamentale anche l’esperienza personalizzata che si può vivere, con suggerimenti e vantaggi su misura realizzati tramite gli specifici comportamenti di acquisto e le preferenze personali.



Infine, un programma fedeltà ha il beneficio di far sentire il Cliente coccolato e protagonista, trasformando lo shopping in una vera e propria abitudine piacevole, premiata e speciale ogni volta.