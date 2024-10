Come definire le sopracciglia: strumenti e prodotti

Le sopracciglia sono un elemento fondamentale del nostro viso, perché ci permettono di definire le espressioni e i lineamenti del viso. Per questo motivo, vanno trattate e definite con attenzione.



Ma quali strumenti possiamo utilizzare per definire le sopracciglia? Ecco alcuni consigli.

Perché è importante definire le sopracciglia?

Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, le sopracciglia sono la loro cornice. Le sopracciglia, infatti, possono cambiare lo sguardo, rendendolo più intenso o più aperto, a seconda della loro forma. Inoltre, possono rendere più armoniosi i lineamenti del nostro viso.



Possiamo scegliere tra diverse forme: arcuate, dritte, folte o sottili. Ogni forma cambia il nostro sguardo. È importante, quindi, delinearle e renderle più nette, curandole sia nella forma (con l’aiuto di pinzette o della ceretta) che nell’aspetto, con diversi prodotti pensati appositamente per le sopracciglia.

Quali prodotti utilizzare per definire le sopracciglia

Per scegliere la forma delle sopracciglia dobbiamo tenere conto di diversi fattori, come i lineamenti del nostro viso e la nostra forma naturale delle sopracciglia. Ma possiamo anche considerare, se vogliamo, le varie mode e tendenze che cambiano negli anni.



Le sopracciglia vanno continuamente definite, perché possono crescere dei “peli” selvaggi”, che vanno a modificare la forma scelta.



Ci sono, però, diversi prodotti utili per definirle, senza doverne modificare la forma.



Per avere una panoramica completa, potete scegliere tra i tantissimi prodotti per sopracciglia di L’Oréal Paris.

Matite per sopracciglia

Le matite per sopracciglia sono perfette per poter correggere eventuali imperfezioni dovute ad un utilizzo eccessivo di pinzette o della ceretta o per delineare la forma.



Inoltre, sono perfette per poter intensificare il colore naturale delle sopracciglia oppure scurirle leggermente, per ottenere un nuovo look.



Questa tipologia di matite presenta solitamente una mina molto dura, che “scrive” meno rispetto alla classica matita per gli occhi.



Ciò ci aiuta a non esagerare, perché altrimenti c’è il rischio di ottenere un effetto poco naturale e armonioso.

Gel per sopracciglia

Il gel per sopracciglia è consigliato soprattutto a chi ha sopracciglia spesso disordinate, che possono rendere un effetto un po’ scompigliato.



Si tratta di un prodotto dalla texture in gel, che riesce a “catturare” e ordinare tutti i peli, anche quelli più indisciplinati, per poter ottenere un effetto più ordinato e definito.



Solitamente si tratta solo di un prodotto fissante, ma ci sono anche alcune varianti che contengono pigmenti colorati, perfetti per intensificare il colore delle nostre sopracciglia.

Ombretti per sopracciglia

Se abbiamo le sopracciglia un po’ rade oppure vogliamo semplicemente definirle, sia nella forma che nel colore, possiamo utilizzare gli ombretti per sopracciglia.



Si tratta di un prodotto in polvere con un finish matte, che viene applicato direttamente sulle sopracciglia per renderle più piene e intense.



Avendo una formula molto pigmentata, basterà poco prodotto per rendere le sopracciglia più intense e coprire eventuali buchini presenti.

Pennelli angolati

Il pennello angolato viene utilizzato spesso nell’applicazione dell’eyeliner, ma può essere utilizzato anche per definire al meglio le sopracciglia.



Grazie alla sua forma, sarà più semplice colorare le sopracciglia, senza uscire dai bordi, seguendo la loro linea naturale.



Può essere utilizzato con prodotti in crema o in polvere, da applicare con piccoli movimenti dal basso verso l’alto per riempire l’intera zona.

Come definire le sopracciglia: la guida con tutti gli step

Andando a definire le sopracciglia, otterremo anche uno sguardo più definito e aperto.



Ecco tutti gli step da seguire.

Disegnare la forma ideale

Prima di procedere col disegno vero e proprio, è importante “pulire” la zona delle sopracciglia dai peli fuori posto.



Possiamo utilizzare la classica pinzetta o la ceretta, per poter rimuovere i peli in eccesso.



Con la pinzetta ci vorrà più tempo, ma regala un risultato più preciso. Mentre la ceretta regala un effetto più marcato, deciso e veloce, ma occorre prestare più attenzione, per non togliere troppe sopracciglia.



Con l’aiuto di una forbicetta, possiamo tagliare i peli troppo lunghi, che rendono più disordinata l’arcata sopraccigliare.



Dopo aver delineato la lunghezza, andiamo a disegnare le sopracciglia.



Con una matita per sopracciglia, disegniamo la forma che vogliamo ottenere. Facciamo attenzione, però, a non stravolgere la forma naturale delle nostre sopracciglia, altrimenti il risultato non sarà naturale.

Riempimento delle sopracciglia

Se notiamo le nostre sopracciglia rade o se vogliamo un colore più intenso, utilizziamo alcuni prodotti appositi come la polvere per sopracciglia (da applicare con un pennello angolato), per coprire gli eventuali buchini e intensificare il colore.



Il procedimento può essere effettuato anche con la matita per sopracciglia.

Fissare le sopracciglia

Ottenuto l’effetto desiderato, non ci resta che fissarlo.



Con l’aiuto di un gel o di una cera per sopracciglia, andiamo a fissarle per prolungare l’effetto e avere un look perfetto più a lungo.

Definire le sopracciglia: ecco alcuni errori da evitare

Quando definiamo le sopracciglia, possiamo incorrere in alcuni errori che possono compromettere la resa.



In primis, cerchiamo di evitare una rimozione eccessiva dei peli. Prestiamo attenzione, quindi, quando utilizziamo la pinzetta o la ceretta e monitoriamo il processo di fronte ad uno specchio ben illuminato. Altrimenti ci sarà il rischio di renderle troppo sottili o di creare buchi.



Facciamo attenzione anche a non definirle con un colore troppo scuro: sopracciglia troppo marcate, infatti, possono risultare troppo artificiali e “invecchiare” lo sguardo.



Per un effetto naturale, scegliamo un colore di matita o di polvere per sopracciglia simile al nostro naturale o leggermente più scuro.