RC auto in Veneto sotto la lente di ingrandimento: prezzi in discesa nell’ultimo anno

Un recente report condotto da un noto sito comparatore ha analizzato l’RCA in Veneto, fotografando un quadro decisamente soddisfacente nella regione.

Nel mese di giugno 2021 il costo di una polizza auto si è aggirata sui 366,19 euro, il 19,69% in meno rispetto alla media nazionale, che si è attestata a 455,96 euro.

Tenendo presente l’ultimo anno, da giugno 2020 i prezzi assicurativi hanno subito un calo abbastanza continuo.

Si è registrato un lieve aumento delle tariffe solo nel periodo estivo a cavallo tra giugno ed agosto 2020, dopodiché i costi sono andati quasi sempre al ribasso fino agli attuali 366,19 euro.

Questo rappresenta quindi il momento ideale per rinnovare o sottoscrivere una nuova polizza, ma allo stesso tempo è importante affidarsi alla giusta compagnia.

Un primo trend da segnalare è la massiccia richiesta di preventivi alle assicurazioni omnicanale, che offrono condizioni generalmente più vantaggiose ed una maggiore libertà di gestione della polizza rispetto alle compagnie fisiche.

Inoltre sempre più automobilisti sono propensi a sottoscrivere almeno una garanzia accessoria: oltre il 50% ce l’ha.

Ecco quindi che risulta fondamentale rivolgersi ad un’assicurazione che opera anche da direct company che offre un ventaglio ampio e variegato di garanzie accessorie, come Prima Assicurazioni.

Il sito di Prima.it risulta intuitivo e bastano pochi clic per consultare le proposte e richiedere un preventivo chiaro e personalizzato. L’intera polizza può essere gestita con una comoda app, dove accedere ai dati, richiedere soccorso o cambiare le impostazioni.

Riguardo invece le garanzie accessorie, la più gettonata in Veneto è l’assistenza stradale (34,99%). In caso di incidente, veicolo in panne, furto o rapina è possibile ricevere immediatamente soccorso.

Altra copertura particolarmente apprezzata è l’infortuni conducente, che vanta una penetrazione del 21,41%. Il conducente è l’unico soggetto a non essere assicurato in caso di incidente, perciò è opportuno inserire questa polizza soprattutto per chi viaggia spesso.

Non sempre gli incidenti si concludono con una pacifica stretta di mano e possono avere anche strascichi legali. Ecco perché la tutela legale, scelta nel 19,58% dei casi, è un’altra copertura molto utile.

A seguire troviamo la furto e incendio (9,96%), la cristalli (8,9%) e gli eventi naturali (5,14%).

Il costo di un’assicurazione in Veneto è contenuto anche grazie all’età piuttosto bassa delle auto, che hanno circa 10,54 anni contro gli 11,08 anni della media nazionale.

Un mezzo nuovo e di ultima generazione è dotato di diverse tecnologie innovative e risulta più reattivo ai comandi, quindi è meno incline ad essere coinvolto in sinistri stradali.

Di contro le vetture venete valgono 9.915,02 euro, contro gli 8.888,59 euro della media nazionale.

A differenza delle altre regioni, dove prevalgono le Fiat, ai primi 3 posti troviamo 2 veicoli stranieri.

Al primo posto c’è la Ford Fiesta 6ª serie, al secondo posto la Grande Punto ed al terzo posto la Volkswagen Golf 7ª serie.

