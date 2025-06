Un uomo ha un malore in casa a Grezzana, ma la strada per l’abitazione è impraticabile per l’ambulanza: serve il Soccorso alpino.

Strada impraticabile per l’ambulanza, serve il Soccorso alpino. Il Soccorso alpino di Verona è infatti intervenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, per un malore in una casa sopra l’abitato di Grezzana, in direzione di Alcenago. La strada per raggiungere l’abitazione praticabile dall’ambulanza, ma era necessario raggiungere in fretta l’uomo in difficoltà che nel frattempo manifestava tutti i sintomi di una sincope.

Una squadra del soccorso alpino ha quindi raggiunto la casa insieme al personale medico: prestati i primi soccorsi, l’uomo è stato trasportato per 300 metri fino all’ambulanza che lo ha poi portato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento.