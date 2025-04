“Figli di Troia”: Il mito incontra la satira moderna nel nuovo show di Cevoli al teatro Nuovo.

Una serata all’insegna dell’umorismo e della riscoperta delle radici italiane al Teatro Nuovo: Paolo Cevoli debutta con il suo nuovo spettacolo, “Figli di Troia”. Il comico romagnolo propone un monologo inedito, in cui il mito di Enea si intreccia con racconti storici, personaggi moderni e memorie familiari. L’appuntamento è l’8 maggio alle ore 21.

Con la sua inconfondibile vena satirica, Cevoli ripercorre l’Eneide di Virgilio, trasformando l’epopea dell’eroe troiano in un viaggio che attraversa secoli e culture. Dal padre emigrato in Australia negli anni Cinquanta a figure iconiche come Cristoforo Colombo e Cappuccetto Rosso, ogni tappa è occasione per riflettere – e ridere – su identità, appartenenza e speranza. Lo spettacolo, firmato interamente da Cevoli, è prodotto da Scoppio Spettacoli in collaborazione con Eventi Verona Srl.

Biglietti disponibili a partire da 32 euro su Ticketone e nei consueti punti vendita.