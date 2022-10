Sulle strade della provincia di Verona il Rally del Veneto storico

L’8 e il 9 dicembre il Rally del Veneto storico.

L’edizione 2022, la prima, del Rally del Veneto storico si terrà sulle strade della provincia di Verona. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha presentato a Venezia, a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale, il 1° Rally del Veneto Storico. La gara, riservata ad auto d’epoca, si svolgerà a Badia Calavena e nei comuni limitrofi della Val d’Illasi, nell’Altopiano della Lessinia, l’8 e il 9 dicembre prossimi. Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente del consiglio regionale, Roberto Ciambetti, e il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi insieme agli organizzatori della gara.

Il Rally del Veneto storico 2022 – che ripropone il blasonato Rally del Veneto nato negli anni Settanta – è organizzato per la prima volta dalla Scuderia Pro Energy Motorsport in sinergia con l’Automobile Club Verona e gode del patrocinio della Regione del Veneto. È l’appuntamento conclusivo, il più atteso dagli appassionati, dei trofei organizzati dalla società come la Coppa 127, la Coppa Regolarità Sport e la Coppa Verona Regolarità Sport.