Soave in festa: tre giorni di sapori romani, tra carbonara e maritozzi

Al via il Carbonara Festival: per tre giorni Soave conquista la cucina romana.

Dal 4 al 6 aprile, Soave sarà il punto goloso per gli amanti della cucina romana: è tutto pronto il Carbonara festival. Si tratta di un evento gastronomico interamente dedicato ai piatti più celebri della tradizione capitolina. Per tre giorni, il centro storico accoglierà chef e appassionati del buon cibo in una grande festa all’insegna del gusto.

L’evento proporrà un viaggio nei sapori tipici di Roma, con protagonisti assoluti piatti iconici come la carbonara, la cacio e pepe, l’amatriciana, senza dimenticare golosità come i supplì, la pinsa e i maritozzi. Oltre alle specialità culinarie, ci sarà spazio per la musica e l’intrattenimento dal vivo.

Quando.

Venerdì 4 aprile dalle 18 a mezzanotte, sabato 5 dalle 11 a mezzanotte e infine domenica 6 dalle 11 a mezzanotte.