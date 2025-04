Tutto pronto per la prima Festa dell’Asparago di Casaleone

Presentata la prima edizione della Festa dell’Asparago di Casaleone.

È stata presentata oggi, mercoledì 2 aprile, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la prima edizione della Festa dell’Asparago a Casaleone, in programma dal 4 al 6 aprile presso la piastra polivalente di piazza della Pace.

Ad aprire la tre giorni, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio, sarà il convegno “Verona: Terra di Asparagi”, in programma venerdì 4 aprile alle 18 in sala consiliare in Comune. A moderare l’incontro, Stefano Cantiero che introdurrà i relatori che approfondiranno diversi aspetti dell’ortaggio tipico della primavera: Enzo Gambin, direttore di A.I.P.O. Verona, Marta De Luca, nutrizionista, Attilio Saggiorato per Slow Food e Michele Pigozzo, esperto di comunicazione.

Venerdì alle 20, dopo il convegno e l’inaugurazione, aprirà lo stand gastronomico, che servirà diversi piatti anche sabato a cena e, domenica, sia a pranzo che a cena. In menu, ad esempio, ci saranno uova e asparagi, risotto e pasticcio con gli asparagi e la pizza, sempre con gli asparagi. Ad arricchire la festa, bancarelle con prodotti tipici, eventi musicali e giostre per i più piccoli.

Domenica, infine, è in programma un tour tra aziende agricole locali, cantine e luoghi sacri, con partenza in autobus da piazza della Pace alle 10 (per informazioni e iscrizioni 333 251 0947).

Sono intervenuti: Orfeo Pozzani, consigliere della Provincia; il sindaco di Casaleone, Stefano Cagalli e l’assessore alle politiche culturali e manifestazioni, Veronica Gallo; il presidente della Pro Loco Carpanea di Casaleone, Enrico Pozzani e la coordinatrice Enrica Claudia De Fanti; il vicepresidente del Consorzio per la valorizzazione dell’asparago di Verona, Mauro Pozzani.