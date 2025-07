Roberto Bolle, due serate stellari all’Arena di Verona per il 25esimo anniversario del gala.

In occasione del 25° anniversario, il gala “Roberto Bolle and Friends” torna all’Arena di Verona con due serate, il 22 e 23 luglio, proponendo un viaggio attraverso 200 anni di musica e danza. Il format, ormai consolidato, fonde classico e contemporaneo, includendo quest’anno anche un’inedita incursione nel pop d’autore.

Tra i protagonisti, alcune delle stelle più luminose della danza mondiale: Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko (Teatro alla Scala), Melissa Hamilton (Royal Ballet), Tatiana Melnik (Hungarian National Ballet), Giorgi Potskhishvili (Dutch National Ballet), Oleksandr Ryabko (Hamburg Ballet), Mikaela Kelly e Toon Lobach.

Roberto Bolle sarà affiancato dal pianista cubano Marcos Madrigal in una coreografia notturna di Juliano Nunes su Clair de lune di Debussy. Atteso anche il ritorno sul palco del cantautore Diodato, che si esibirà per la prima volta dal vivo all’Arena insieme a Bolle, dopo la collaborazione in Rai nel 2021.

Il programma include capolavori come Borderlands di Wayne McGregor, passi a due su musica dei Radiohead, estratti da Romeo e Giulietta di Prokof’ev, Il Corsaro e Opus 100 – Für Maurice di John Neumeier. Bolle interpreterà anche Memories, un assolo in omaggio a Šostakovič nel cinquantenario della sua scomparsa. Gran finale con Diodato, sulle coreografie di Stefania Ballone e Massimiliano Volpini.