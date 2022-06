Miss Colà Terme 2022: la quarta e la quinta classificate sono due ragazze della provincia di Verona.

Si è tenuta a Verona, al Boscomantico ristorante pizzeria e lounge bar, la prima selezione valida per la finale regionale veneta del concorso nazionale Miss Colà Terme. Le concorrenti in gara, presentate da Laura Zambelli e immortalate dal fotografo ufficiale Dino Juliani, sono sfilate davanti a giuria e pubblico in tre uscite distinte: la prima in casual, successivamente in abito elegante e per concludere in costume da bagno.

Le classificate di Sommacampagna e Cadidavid.

Prima classificata alla quale è andata la fascia di Miss Colá Terme Boscomantico è Laura Libbi, diciassettenne di Camponogara. Laura è una studentessa in alimentazione all’istituto alberghiero e sogna di diventare nutrizionista e modella. Seconda classificata Nicole Parrano diciannove anni di S. Pietro di Feletto: studia scienze umane e lavora come barista. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo della tv.

La terza fascia è andata ad Elisa Moscatelli ventitré anni, di Mori, studentessa universitaria in economia e modella, il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un’affermata showgirl. La quarta classificata è Nicole Bicchierai diciottenne di Sommacampagna. Nicole è studentessa all’istituto tecnico turistico e sogna di diventare modella e personal trainer.

La quinta fascia è andata ad Eleonora Cazzarolli, diciott’anni di Cadidavid, studentessa al liceo scientifico sogna di continuare la carriera di fotomodella.

L’ultima fascia della serata è andata a Emily Buoso diciassettenne di Portogruaro. Studia per diventare parrucchiera e sogna di diventare modella.

Il concorso con la “bellezza più premiata d’Italia”.

Le prime 6 classificate accederanno alla finale regionale Veneto. La finale nazionale si terrà il 16 e 17 settembre alla Dogana veneta di Lazise. La vincitrice di Miss Colà Terme 2022 si aggiudicherà un contratto di lavoro del valore di 10 mila euro, ed è per questo il concorso con la ”bellezza più premiata d’Italia”.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Oltre il rock. Coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime selezioni potranno farlo in tutte le pagine facebook del concorso.