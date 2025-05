Nek in concerto al Teatro Romano di Verona

Da “Laura non c’è” a “Unici”: Nek porta i suoi successi al Teatro Romano.

Il Teatro Romano di Verona si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano: Nek. L’appuntamento è fissato per domenica 6 luglio 2025 alle ore 21.

L’occasione è il tour “Nek hits – live 2025”, un viaggio sonoro che attraversa oltre trent’anni di carriera, riproponendo dal vivo le canzoni che hanno reso Filippo Neviani, vero nome dell’artista, una voce inconfondibile della scena pop italiana. Ad accompagnarlo sul palco sarà una formazione essenziale ed energica: un power trio con Nek al basso, Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria.

Nel corso dello spettacolo, il pubblico potrà riascoltare successi intramontabili come Laura non c’è, Fatti avanti amore, Se io non avessi te, Lascia che io sia, ma anche brani più recenti come Unici e Uno di questi giorni.